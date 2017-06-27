Украина запретила транзит продовольствия через приднестровский участок границы

Украина с сегодняшнего дня запрещает транзит продовольствия через приднестровский участок границы без согласования с Агентством продовольственной безопасности Молдовы.

Разрешения, выданные ранее, больше не действуют. Если груз не допустят в порт на Украине, его отправят на штрафплощадку, и за простой придется платить. В случае же сухопутного перемещения грузов, их могут вернуть отправителю до урегулирования всех вопросов.

Так называемый министр сельского хозяйства Приднестровья заявил местным СМИ, что это может усугубить продовольственный кризис, так как большую часть продовольствия в регион завозят.

С начала года через приднестровский участок молдо-украинской границы провезли больше шести тысяч тонн продуктов.