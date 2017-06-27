Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий Молдовы

На молдавском рынке труда немало хорошо оплачиваемых рабочих мест. Национальное агентство занятости населения составило рейтинг первой сотни самых высокооплачиваемых вакансий. Первые места в списке занимают специалисты IT, менеджеры и директора.

Как и следовало ожидать, первые места в рейтинге занимают вакансии IT компаний. Программистам предлагают 30 тысяч леев в месяц.

Вторая в списке - вакансия финансового директора тоже в компании, предоставляющей услуги в области информационных технологий с окладом в 20 тысяч леев. Столько же готовы платить директору частной школы и менеджеру охранного агенства.

Более 12-ти с половиной тысяч леев готова заплатить инженеру автоматических систем компания Moldatsa.

В рейтинг высокооплачиваемых вошли также должности главного бухгалтера, операторов и переводчиков, бортпроводников и сварщиков. Им предложат от десяти до 12-ти тысяч леев. По данным Национального агентства занятости населения, список ста высокооплачиваемых замыкают должности с зарплатой в шесть тысяч леев.





