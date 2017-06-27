В Молдове сократился спрос на иностранную валюту

В Молдове сократился спрос компаний на иностранную валюту.

По данным Национального банка Молдовы, в апреле 2017 года степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических составила 116,3%, по сравнению с показателем 103% месяцем ранее, пишет noi.md.



В сравнении с предыдущим месяцем, чистое предложение иностранной валюты от физических лиц сократилось на 11,3 млн. долларов, или на 7,6%, до 137,7 млн. долларов. В то же время чистый спрос иностранной валюты со стороны экономических агентов уменьшился в еще большей пропорции, на 26,2 млн. долларов, или на 18,1%, до 118,4 млн. долларов.



Для смягчения чрезмерных колебаний валютного курса, НБМ приобрел частично (9,5 млн. долларов) избытки валюты на рынке. В этих условиях, в апреле средний курс национальной валюты укрепился по отношению к доллару США на 2%, по сравнению с мартом 2017 г. – с 19,7494 до 19,3527 лея за 1 доллар.



Что касается валютной структуры чистого предложения иностранной валюты физических лиц, то наибольшая доля в отчетном месяце принадлежала по-прежнему евро (65,8%), а затем российскому рублю (16,3%) и доллару США (16,1%).