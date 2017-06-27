Молдова намерена увеличить экспорт вина, соков и меда в Китай

Молдавские компании, занимающиеся производством вина, соков, джема и меда, намерены расширить экспорт своей продукции в Китай благодаря новым деловым контактом с китайскими предпринимателями, установленными в рамках прошедшей в Шанхае 17-19 мая крупнейшей в Азии выставки продуктов питания SIAL 2017.

Участие девяти молдавских компаний в данной экспозиции организовала Организация по привлечению инвестиций и продвижению молдавского экспорта MIEPO в партнерстве с Агентством США по международному развитию.



Свою винодельческую продукцию, соки, мед представили компании: Mold Nord, Vinuri de Comrat, Imperial Vin, Asconi, Purcari, BasaVin, Orhei Vit, Alfa Nistru, Apinatur.



В рамках международной выставки SIAL 2017 в Шанхае они представили свои экспортные и товарные возможности, а также ознакомились с требованиями китайского рынка, пишет noi.md.



Благодаря участию в мероприятии, компании смогли наладить новые деловые контакты. В частности, компания Purcari ожидает налаживания новых партнерств с китайскими компаниями.

Китайский рынок является для Молдовы одним из целевых для экспорта вина, который в последние годы постоянно растет. В частности, в 2016 г. в Китай было экспортировано 3,82 млн. литра вина. Представители Purcari заявили, что присутствуют на рынке КНР с 2003 г., осуществляя поставки вина в 9 регионов. От участия в выставке SIAL 2017 в Шанхае они ожидают новых контрактов и эффективного партнерства для продажи своих вин. В прошлом году компания Purcari поставила в Китай 1,3 млн. бутылок вина.

Компания Orhei-Vit третий год подряд участвует в упомянутой экспозиции в Китае. На выставке SIAL 2017 в Шанхае она установила новые связи с крупной китайской сетью розничной торговли и планирует расширить экспорт в эту страну соков и джемов, детского питания.

SIAL China – самая крупная выставка продуктов питания в Азии, которая собирает около 3 тыс. участников из 67 стран мира и 30 провинций Китая.