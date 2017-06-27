Отступления от требований закона выявили налоговые инспекторы. Всего в течение месяца они проверили 254 фирмы, торгующие табачными изделиями. Выяснилось, что большинство из них нарушает ценовую политику. Они продают сигареты дешевле утвержденного минимума. Согласно закону, он должен составлять не менее семи леев за пачку сигарет без фильтра, и не меньше 16 - с фильтром.

Кроме того, далеко не все предприниматели используют кассовые аппараты. Многих из них также оштрафуют за то, что они явились в Налоговую инспекцию не сразу. Крупные табачные фирмы ранее предупреждали о проверках.