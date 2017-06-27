Спецпредставитель председателя ОБСЕ посетит Кишинев и Тирасполь

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ от Австрии Вольф Дитрих Хайм приезжает с визитом в Кишинев и Тирасполь.

Как сообщает Инфотаг, в среду и четверг посол Хайм встретится с вице- премьером по реинтеграции, политическим представителем Кишинева в переговорном процессе c Приднестровьем Георгием Баланом. Он также поедет в Тирасполь, где встретится с приднестровским политическим представителем Виталием Игнатьевым.



"В ходе своего визита посол Хайм также проведет встречу с аккредитованными послами Российской Федерации и Украины (посредники), а также Европейского Союза и Соединенных Штатов (наблюдатели) в рамках скоординированных усилий международных партнеров формата "5+2", направленных на поддержку сторон в продвижении процесса в соответствии с Заявлением Совета министров иностранных дел ОБСЕ, согласованным в Гамбурге в декабре 2016 г.", - отмечается в сообщении.



В среду Вольф Дитрих Хайм и Георге Бэлан проведут совместный брифинг. По завершению визита, в четверг, австрийский дипломат также выступит с заявлением для прессы. Вольф Дитрих Хайм приезжал в Кишинев и Тирасполь 20 января и 20 марта.



Накануне в Кишиневе побывал представитель РФ в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев. Во вторник он поехал в Тирасполь. В среду он вернется в Кишинев, где встретится с Вольфом Дитрихом Хайм. Посредники в переговорном процессе согласовывают таким образом свои усилия для возобновления переговоров в формате "5+2".