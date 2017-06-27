В КИШИНЕВЕ СТАРТОВАЛА МОЛДО-АВСТРИЙСКАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ Порядка 20 руководителей молдавских компаний смогут воспользоваться консультациями зарубежных экспертов в рамках Программы повышения квалификации, организованной Торгово-промышленной палатой (ТПП) Молдовы и Экoномической палатой Австрии.
Соответствующие курсы стартовали в Кишиневе и пройдут до конца июня.
Председатель ТПП Серджиу Харя подчеркнул на их открытии необходимость повышения конкурентоспособности отечественных товаров и в целях выхода на новые рынки сбыта, сообщает ИНФОТАГ.
«Предложения национального и международного рынков разные, поэтому потребитель всегда будет выбирать качественные продукты и услуги. Участие в Программе поможет заимствовать новые практики, укреплять менеджерские навыки, устанавливать новые партнерства», - отметил он.
Эксперт Австрийского института экономического развития WIFI Виктор Дедик отметил, что программа реализуется уже более 20 лет и за эти годы ситуация в Молдове кардинально изменилась.
«Государство сильно своей экономикой, поэтому меня радует тот факт, что вы энергичны и желаете менять положение вещей. В некоторых отраслях экономики РМ достигнут прогресс, но я считаю, что есть место для улучшения как промышленной сферы, так и сферы оказания услуг», - сказал он.
Программа курсов включает сессии по менеджменту персонала, стратегическому планированию, менеджменту рисков и конфликта, бизнес-коммуникациям. Аналогичные курсы проводятся и в Тирасполе.
По окончании интенсивных курсов и тестирования, 2-6 октября слушатели обоих берегов Днестра смогут пройти стажировку в Вене. В австрийской столице молдавские предприниматели примут участие в деловом форуме и посетят предприятия, а Экономическая палата Австрии окажет им помощь в нахождении партнеров для бизнеса.
Проект реализуется в рамках программы «Поддержка мер по продвижению доверия», финансируемую Европейским союзом и внедряемую ПРООН. Ее цель – содействовать укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра путем участия представителей местных властей, деловой среды и гражданского общества в совместных проектах по развитию бизнеса и местных сообществ.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул