В столице проходят молдо-австрийские курсы повышения квалификации руководителей компаний

В КИШИНЕВЕ СТАРТОВАЛА МОЛДО-АВСТРИЙСКАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ Порядка 20 руководителей молдавских компаний смогут воспользоваться консультациями зарубежных экспертов в рамках Программы повышения квалификации, организованной Торгово-промышленной палатой (ТПП) Молдовы и Экoномической палатой Австрии.

Соответствующие курсы стартовали в Кишиневе и пройдут до конца июня.



Председатель ТПП Серджиу Харя подчеркнул на их открытии необходимость повышения конкурентоспособности отечественных товаров и в целях выхода на новые рынки сбыта, сообщает ИНФОТАГ.



«Предложения национального и международного рынков разные, поэтому потребитель всегда будет выбирать качественные продукты и услуги. Участие в Программе поможет заимствовать новые практики, укреплять менеджерские навыки, устанавливать новые партнерства», - отметил он.



Эксперт Австрийского института экономического развития WIFI Виктор Дедик отметил, что программа реализуется уже более 20 лет и за эти годы ситуация в Молдове кардинально изменилась.



«Государство сильно своей экономикой, поэтому меня радует тот факт, что вы энергичны и желаете менять положение вещей. В некоторых отраслях экономики РМ достигнут прогресс, но я считаю, что есть место для улучшения как промышленной сферы, так и сферы оказания услуг», - сказал он.



Программа курсов включает сессии по менеджменту персонала, стратегическому планированию, менеджменту рисков и конфликта, бизнес-коммуникациям. Аналогичные курсы проводятся и в Тирасполе.



По окончании интенсивных курсов и тестирования, 2-6 октября слушатели обоих берегов Днестра смогут пройти стажировку в Вене. В австрийской столице молдавские предприниматели примут участие в деловом форуме и посетят предприятия, а Экономическая палата Австрии окажет им помощь в нахождении партнеров для бизнеса.



Проект реализуется в рамках программы «Поддержка мер по продвижению доверия», финансируемую Европейским союзом и внедряемую ПРООН. Ее цель – содействовать укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра путем участия представителей местных властей, деловой среды и гражданского общества в совместных проектах по развитию бизнеса и местных сообществ.