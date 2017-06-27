Сокращается объем продаж услуг мобильной телефонии в Молдове

В частности, в I квартале 2017 г. он сократился более чем на 35,6 млн. леев, или на 4,3%, и составил 791,9 млн. леев.

Согласно данным, обработанным Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, уменьшение общего объема продаж услуг мобильной телефонии в Молдове в январе-марте 2017 г. было обусловлено спадом уровня продаж у компании Orange Moldova.



В частности, объем продаж у этого поставщика в первые три месяца этого года снизился на 36,9 млн. леев, или на 6,8%, и составил 507,8 млн. леев.



В то же время у компании Moldtelecom (бренд Unite) продажи увеличились на 0,9 млн. леев, или на 2,7%, и превысили 34,7 млн. леев. У компании Moldcell продажи практически не претерпели изменений и сохранились на уровне 2016 г., составив свыше 249,3 млн. леев, сообщает NOI.md.



В результате такой динамики среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) сократился на 6,1% и составил 70 леев. У Orange Moldova показатель ARPU составил 75,8 леев, у Moldtelecom – 66,8 леев и у Moldcell – 61,1 леев.

На конец I квартала 2017 г. три действующих поставщика мобильных коммуникаций Молдовы обладали на рынке услуг мобильной телефонии по объему продаж следующими рыночными долями: Orange Moldova – 64,1%, Moldcell – 31,5% и Moldtelecom – 4,4%.