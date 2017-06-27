Меморандум о сотрудничестве подпишут торгово-промышленные палаты Молдовы и Грузии

Торгово-промышленные палаты Молдовы и Грузии намерены подписать Меморандум о сотрудничестве.

Договоренность об этом достигнута на встрече президента ТПП Грузии Нино Чиковани и вице-президента ТПП Молдовы Михая Былба в рамках его недавнего рабочего визита в Тбилиси, передает NOI.md.

По сообщению ТПП РМ, стороны обсудили возможности активизации сотрудничества, а также организации Экономической миссии предпринимателей Грузии в нашу страну.



Также стороны договорились о подписании Меморандума между Торгово-промышленными палатами двух стран, который будет направлен на информирование их деловых кругов о происходящих в Молдове и Грузии событиях, инвестициях и мерах по поддержке бизнеса.



По данным Национального бюро статистики, в 2016 г. объем товарооборота между Молдовой и Грузией составил 18,4 млн. долларов. При этом объем молдавского экспорта в Грузию составил 16,9 млн. долларов, а импорт товаров из Грузии – 1,52 млн. долларов.