Европейский союз будет предоставлять Молдове финансовюу поддержку

Европейский союз продолжит оказывать Молдове финансовую помощь. Всё благодаря конкретным усилиям кишиневского правительства на пути сближения с ЕС. Об этом заявил евродепутат Кнут Флекенштайн, приехавший в нашу страну на четвертое заседание Парламентского комитета по ассоциации ЕС - Молдова.

Евродепутат отметил, что Молдова движется в правильном направлении.

"В прошлом у нас были сомнения, продолжать ли финансирование, но теперь мы должны поддерживать вашу страну. Мы отметили прогресс в определенных отраслях и реализацию необходимых реформ", - сказал депутат Европейского парламента Кнут Флекенштайн.

Депутат европарламента уверен, что Молдова станет членом европейского сообщества.

"Думаю, никогда отношения между Евросоюзом и Молдовой не были такими хорошими, как сейчас. Я говорю о либерализации безвизового режима и о власти, которая действительно хорошо работает, проводит реформы, а не только о них говорит. Впервые уезжаю от вас с ощущением, что вы движетесь в правильном направлении", - сказал депутат Европейского парламента Кнут Флекенштайн.

Политик говорил и о проблемах, с которыми сталкивается наша страна.

"Необходимы реформы в юстиции, реформы для развития экономики. Но могу заметить, что работа в этом направлении ведется. Я впервые увидел конкретные решения, но тут нужна последовательность", - отметил депутат Европейского парламента Кнут Флекенштайн.

Кнут Флекенштайн считает, что вскоре реформы принесут свои плоды.

"Европейский путь означает,прежде всего, свободу. Я уверен, что в ближайшее время вырастут экономика и инвестиции. Это важно, потому что благодаря развитию появятся новые рабочие места", - подчеркнул депутат Европейского парламента Кнут Флекенштайн.

Кнут Флекенштайн является депутатом Европарламента с 2009 года. Он член Социал-демократической партии Германии.







