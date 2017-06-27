НАПБ выдало разрешения на импорт продуктов семи компаниям из приднестровского региона

Национальное агентство продовольственной безопасности выдало разрешения на импорт продуктов семи компаниям из приднестровского региона. Еще пять - подали соответствующие заявки. Такие меры предусматривает постановление властей Украины о запрете транзита продовольствия через Левобережье без разрешения Кишинёва. В агентстве говорят, что ограничения необходимы для предупреждения распространения опасных болезний, в том числе свиной чумы.

"Такие меры вводили всегда. Но сейчас власти Тирасполя стали нагнетать обстановку и придавать этой проблеме политическую окраску. Мы считаем, что эта процедура необходима, в том числе и в интересах Левобережья, поскольку там существует угроза появления этих болезней", -сказал директор Нацагентства продбезопасности Георгий Габери.

Нацагентство уточнило, что до введения ограничений, более половины компаний из приднестровского региона координировали свои действия с конституционными властями. Начиная с 20 мая импортёры из Левобережья могут обращаться за сертификатами в территориальные филиалы НАПБ. Аналогичные требования действуют и в отношении предпринимателей из России и Беларуси. На территории Украины зафиксировали 250 очагов свиного гриппа.





