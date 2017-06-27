Украина запретила транзит продовольствия через Левобережье без разрешения Кишинёва

Жители Левобережья не пострадают от решения Киева о запрете транзита продовольствия через регион без согласия Кишинёва. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Георгий Бэлан после встречи со спецпредставителем ОБСЕ Вольфом Дитрихом Хаймом. Этот же вопрос Нацагентство продовольственной безопасности обсудит сегодня на собрании с экономическими агентами региона.

Вице-премьер по реинтеграции Георгий Бэлан отметил, что решение Киева не является политическим, а продиктовано необходимостью соблюдения санитарных норм. По его словам, многие предприниматели из приднестровского региона уже соблюдают требование о получении сертификатов в Агентстве продовольственной безопасности.

"Экономические агенты, работающие честно, а также граждане приднестровского региона не страдали и не пострадают", - сказал вице-премьер по реинтеграции Георгий Бэлан.

Вице-премьер отметил, что политический представитель Тирасполя избегает встреч с чиновниками из Кишинёва. Переговоры не проводили с марта. Он добавил, что приднестровская сторона преувеличивает некоторые аспекты.Спецпредставитель ОБСЕ, в свою очередь, заявил, что приложит все усилия для устранения существующих разногласий.

"Я очень часто общался со всеми политическими представителями. Некоторых приглашал в Вену. Мы вместе ездили в Москву, Киев и другие города", - сказал спецпредставитель ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм.

Власти Киева запретили транзит товаров через границу с Левобережьем без согласия Нациагентства продовольственной безопасности Молдовы с 20 апреля. Ранее учреждение уточнило, что Украина применяет законные действия в отношении предпринимателей с обоих берегов Днестра. А Тирасполь заявил, что это экономическая блокада.







