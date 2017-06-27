Почти 86 млн долларов прислали трудовые мигранты в апреле текущего года

Почти 86 млн долларов перевели гастарбайтеры в Молдову в апреле. Это на 7 млн меньше, чем год назад. Но общий объем переводов с начала года превысил показатель первых четырех месяцев 2016-го.

Как сообщили в Нацбанке, в первом квартале объем переводов неуклонно рос. Пик пришелся на март, когда в страну перевели 98 миллионов долларов. В апреле, правда, было на 12 млн меньше.

Всего с начала года в Молдову поступило почти 338 миллионов долларов - на 21 миллион больше, чем в тот же период 2016-го. Почти половину общей суммы перевели в евро, около четверти - в долларах, и чуть больше 9% - в рублях.





