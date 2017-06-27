Больше остальных - в среднем 11 с половиной тысяч леев - по-прежнему получают сотрудники сферы информационных технологий. В финансовой сфере средняя зарплата достигает десяти тысяч. На третьем месте по уровню оплаты труда - энергетический сектор.

Самые низкие зарплаты - около трех с половиной тысяч леев - получают сотрудники гостиничной отрасли, общепита и культурной сферы.

Зарплата аграриев немногим выше. В то же время, на 20 с лишним процентов увеличилась зарплата некоторых категорий врачей и социальных работников, а также госслужащих.