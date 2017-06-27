Стартовал новый раунд приватизации госимущества

Второй с начала года раунд приватизации госимущества стартовал в Молдове и продлится до конца июня. Почти все лоты уже неоднократно выставлялись на торги, но безрезультатно.

Как сообщает Инфотаг, на аукцион "с молотка", который пройдет 21 июня, выставлено 10 объектов, которые выставлялись и на предыдущем в марте, причем по той же цене. Заявки на участие можно подавать уже сейчас.



На инвестиционном конкурсе потенциальным покупателям предложены кинотеатры в Фалештах и Леова. Их цена значительно снижена по сравнению с мартом, как и объем инвестиций. Заявление на участие можно подать не позднее 28 июня.



На коммерческий конкурс вынесены 11 имущественных комплексов. госпредприятий. Их общая стартовая цена - 669,5 млн. леев. Самые дорогие - Кишиневский стекольный завод, за которое государству надеется выручить по меньшей мере 230 млн. леев (-13 млн. леев) и Кишиневский полиграфкомбинат - 149 млн.



На торги на Фондовой бирже с 26 по 30 июня предлагаются пакеты акций государства в 14 АО, в том числе винкомбинат Barza Albă (100%), табачный комбинат Tutun - CTC (90,81%), гостиница Chisinau (60,179%).



В 2017 г. доходы от приватизации запланированы в пределах 220 млн. леев. Как и в 2016 г. предполагается проведение трех раундов приватизации. В ходе первого удалось продать почти на 80 млн. леев.