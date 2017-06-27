В ЛП отреагировали на задержание Киртоакэ: Гимпу отзывает партию из коалиции

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу объявил, что отзывает политформирование из правящей коалиции.

Такое решение принял Республиканский совет ЛП, который провели сегодня во второй половине дня.

Накануне мэра столицы Дорина Киртоакэ задержали на 72 часа после обысков у него дома и в рабочем кабинете. Поводом к задержанию стало дело о платных парковках.

По данным следствия, мэр распорядился подписать контракт с фирмой, строившей парковки, без согласования с Муниципальным советом. В НЦБК полагают, что теневой выгодополучатель обещал 13% суммы контракта начальнику муниципального управления транспорта Игорю Гамрецкому, и еще 13% - Дорину Киртоакэ. Грозит градоначальнику до семи лет тюрьмы.

До этого - и тоже по обвинению в коррупции - арестовали обоих заместителей мэра. Нистор Грозаву и Влад Котец сейчас находятся под домашним арестом.