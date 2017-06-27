Собрано 66 тысяч подписей в поддержку референдума об отставке Дорина Киртоакэ

Собрано почти 66 тысяч подписей в поддержку референдума об отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ. Как отметил в соцсетях глава инициативной группы Партии социалистов Ион Чебан, такого количества достаточно для проведения плебисцита.

Собрать необходимый минимум удалось за треть установленного законом срока. Теперь подписные листы передадут для проверки в Кишиневский суд, а через 15 дней - в Центризбирком, который определит бюджет и дату проведения референдума. Чтобы Дорин Киртоакэ ушел в отставку, ее должны поддержать почти 164 тысячи столичных избирателей.

Сейчас мэр находится под домашним арестом по делу о платных парковках, его обвиняют в коррупции и превышении служебных полномочий.







