Министры от Либеральной партии уходят в отставку:заявления подали Корина Фусу и Валериу Мунтяну

Министры Либеральной партии уходят в отставку. Заявления уже подали глава Минпросвета Корина Фусу и министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

У либералов в кабинете Филипа остался ещё один представитель: вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега. Он также намерен подать в отставку в течение дня.

Напомним, на прошлой неделе лидер Либеральной партии Михай Гимпу объявил, что формирование покидает правящую коалицию и переходит в оппозицию. Решение было принято после задержания вице-председателя ЛП, мэра столицы Дорина Киртокэ.