Правительство Молдовы повысит гарантии для стратегических инвесторов

Правительство Молдовы повысит гарантии для стратегических инвесторов и сможет заключать с ними инвестиционные соглашения по реализации инвестиционных проектов.

Это предусматривают поправки в Закон об инвестициях в предпринимательскую деятельность, которые парламент Молдовы принял в первом чтении, передает NOI.md.



Как отмечают в Минэкономики, поправки были разработаны с целью улучшения инвестиционного климата и обеспечения реализации стратегических инвестпроектов, а также в соответствии с положениями Плана действий по выполнению Национальной стратегии привлечения инвестиций и продвижения экспорта на 2016-2020 гг.



Предложенные изменения в Закон об инвестициях в предпринимательскую деятельность вводят концепцию заключения инвестиционного соглашения между правительством и инвестором на основании лучших международных практик, с целью четкого определения инвестиционных прав, обязанностей и льгот, установленных на уровне отдельного проекта, в случае инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для национальной экономики.



Согласно предложенным изменениям, в целях четкого определения прав, обязанностей и инвестиционных льгот, предназначенных для инвестиционных проектов, являющихся стратегическими для национальной экономики, правительство сможет заключать инвестиционные договоры о реализации инвестиционных проектов. Это сократит инвестиционные риски, позволит защитить законные интересы инвесторов и обеспечить успешное внедрение ими названных стратегических инвестпроектов.

Оговорено, что порядок разработки, утверждения и контроля за осуществлением инвестиционного соглашения, его принципы и параметры, а также критерии определения и отбора стратегических инвестпроектов определит правительство.