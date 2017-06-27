Министры-либералы и их заместители подали в отставку

Либералы уходят из правительства. В отставку подали глава минпросвета Корина Фусу, министр окружающей среды Валериу Мунтяну и вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега. Глава кабмина Павел Филип отметил, что деятельность правительства от этого не пострадает.

"Не вижу смысла комментировать ситуацию. Это политическое решение партии. К сожалению для всех членов правительства, такова реальность. Однако это не отразится негативно на работе кабмина. У нас ведутся переговоры с коллегами, а уже с завтрашнего дня мы предпримем конкретные шаги и вы увидите, что правительство функционирует и по-прежнему пользуется поддержкой парламентского большинства", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Вместе с министрами свои посты покидают и их заместители. Заявления подали директор Агентства по материальным ресурсам Николай Хынку и директор "Молдсильвы" Ион Чебану. Ждут заявления и от министра транспорта Юрия Киринчука, арестованного по обвинению в коррупции и отстраненного от работы.

Напомним, на прошлой неделе лидер Либеральной партии Михай Гимпу объявил, что формирование покидает правящую коалицию и переходит в оппозицию. Решение было принято после задержания Дорина Киртокэ.





