Павел Филип: российских дипломатов объявили персонами нон грата на основании информации, представленной спецслужбами

Решение о выдворении пяти российских дипломатов приняли на основании информации, которую представили секретные службы. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Павел Филип. Вместе с тем он отметил, что Россия по-прежнему остается стратегическим партнером Молдовы.

"Их объявили персонами нон-грата на основании сведений, представленных спецсслужбами. Все, что я могу сказать сейчас: это - стандартная процедура. Мы дорожим нашими отношениями с Россией, но в то же время хотим, чтобы к нам относились уважительно, несмотря на то, что Молдова - небольшая страна. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы двухсторонние отношения с Россией были хорошими", - сказал Павел Филип.

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин назвал принятое решение провокацией против президента Игоря Додона, которая негативно скажется на молдо-российских отношениях.

Глава молдавского государства со своей стороны выразил обеспокоенность действиями Министерства иностранных дел и евроинтеграции.

Как отмечают российские СМИ, имя помощника военного атташе посольства в Кишиневе Александра Грудина стало широко известно после ареста депутата Юрия Болбочану, которого обвиняют в шпионаже и измене родине. По данным прокуроров, Болбочану передавал Грудину за плату секретную информацию.

Газета Коммерсант пишет, что другой объявленный персоной нон-грата сотрудник посольства - военный атташе Игорь Довбня в марте участвовал в мероприятиях, организованных в Дубоссарах по случаю 15-летия вооруженного конфликта на Днестре. Тогда Минобороны Молдовы отметило, что действия дипломата вызывает множество вопросов.

Также, по данным российских журналистов, из Молдовы высылают первого секретаря посольства в Молдове Рината Андержанова. В августе прошлого года его застали пьяным за рулем автомобиля с дипномерами. Тогда в интернете появилось видео о том, как Андержанов дрифтует по берегу озера, едва не сбив двух человек.

Пятерым российским дипломатам, объявленным персонами нон-грата, дали дали 72 часа, чтобы покинуть нашу страну.

В начале марта спикер Андриан Канду и премьер Павел Филип передали руководству России ноту в связи с неправомерными действиями российских спецслужб по отношению к официальным лицам Молдовы. Их при въезде в Россию задерживали, обыскивали и допрашивали.







