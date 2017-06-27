Новых вице-министров образования и окружающей среды назначат в среду на заседании правительства

Исполнять обязанности глав минпросвета и министерства окружающей среды будут новые вице-министры, которых назначат завтра. Премьер Павел Филип объявил, что министерские должности, освободившиеся после отставки либералов, пока останутся вакантными.

"Завтра на заседании правительства мы назначим вице-министров в министерствах, которые остались без руководства. Так мы обеспечим функциональность этих ведомств. Министров назначать мы сейчас не будем, так как совсем скоро предстоит реформа правительства", - сказал премьер-министр Павел Филип.

"Кабмин одобрит проект реформы в ближайшие дни, и документ передадут в парламент. Сейчас нужно принять только ряд временных организационных решений, чтобы обеспечить функциональность правительства. Министров назначат сразу после запуска этой реформы", сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

В отставку ушли вице-премьер по социальным вопросам Георге Брега, глава минпросвета Корина Фусу и министр окружающей среды Валериу Мунтяну. Полномочия сложили и главы ряда государственных агентств, которых выдвинула Либеральная партия. Не подал заявления глава минтранса Юрий Киринчук, который находится под арестом.





