НАРЭ установило новые максимальные цены на горючее на ближайшие две недели

На 24 бана дороже стал бензин, а дизельное топливо - на 29 банов. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на горючее на ближайшие две недели.

С завтрашнего дня литр бензина Премиум будет стоить не более 17 леев 14 банов, а литра солярки - максимум 14 леев 69 банов. Компании, которые превысят установленный потолок цен, будут оштрафованы.

Ценники на АЗС сменят после полуночи. НАРЭ пересматривает цены на топливо каждые две недели. При его расчете учитываются котировки нефтепродуктов на международных рынках.





