Секретарь Совета Европы представил новую трехлетнюю программу сотрудничества с Молдовой

Молдова добилась успехов в реформировании юстиции и обеспечении гендерного равенства в политике и бизнесе. Об этом сообщил сегодня в Кишиневе генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Он прибыл в нашу страну с двухдневным визитом для представления новой трехлетней программы сотрудничества.

"Есть очевидный прогресс в судебной системе и прокуратуре, однако многое еще предстоит сделать. Большим шагом можно считать расширение участия женщин в политике и других сферах. В любом обществе, где женщины широко вовлечены в политическую и социальную жизнь, заметны результаты", - сказал генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Турбьёрн Ягланд представил План действий Совета Европы по сотрудничеству с Молдовой до 2020 года. Наша страна получит поддержку в реализации реформ в приоритетных областях. Это, в частности, борьба с коррупцией и отмыванием денег, консолидация свободы СМИ, верховенство закона и гражданское общество.

"Этот визит подтверждает тот интерес, с которым Совет Европы следит за происходящем в нашей стране. Экспертизу Совета Европы мы считаем полезной и незаменимой в процессе реализации реформ", - сказал министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур.

Бюджет трехлетнего плана действий СЕ в Молдове почти достигает 18-ти миллионов евро.

Молдова стала членом Совета Европы в июле 1995 года. За это время между нашей страной и этой европейской организацией было подписано 86 соглашений.







