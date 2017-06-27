Игорь Додон поднимет вопрос о выдворение пяти российских дипломатов на Высшем совете безопасности

Выдворение пяти российских дипломатов обсудят на заседании Высшего совета безопасности. Президент объявил, что созовет его на следующей неделе. Игорь Додон подчеркнул, что ждет объяснений от директора СИБа Михая Балана и министра иностранных дел Андрея Галбура.

"За 25 лет независимости Молдова прошла через множество трудностей. Была война на Днестре, проблемы в Гагаузии, были эмбарго и политические кризисы. Но ни разу за 25 лет никто не позволил себе подобных решений. Рост рейтинга президента стал проблемой для властей. Власти прибегают к провокациям, чтобы поставить президента в трудное положение", - сказал президент Игорь Додон.

Президент выразил недовольство тем, что о высылке дипломатов ему сообщил не МИД, а посол в России Андрей Негруца. Додон не исключил, что выведет своих сторонников на протесты.







