Всемирный банк окажет поддержку Молдове в управлении госсобсвенностью

Всемирный банк (ВБ) открыт для поддержки Молдовы в выработке новых регламентов по оценке и проведению приватизации публичной собственности, а также по эффективному управлению госпредприятиями.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в минэкономики, об этом заявила накануне региональный директор ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен (Satu Kahkonen) на встрече в Кишиневе с вице-премьером Октавианом Калмыком.



Стороны обменялись мнениями о ходе разгосударствления в РМ и мерах, которые необходимо предпринять для активизации процесса приватизации. Калмык сообщил, о начавшемся втором с начала 2017 г. раунде приватизации и планируемых новых методах продажи госсобственности, основанных как на местном, так и международном опыте.



Эксперты ВБ подтвердили готовность поддержать РМ в этих начинаниях, поделившись опытом, используемым в других странах.



Стороны также обсудили реформу публичной администрации, инициированную правительством, внедрение стратегий национального развития, в частности, в области экономики, сотрудничество властей РМ с ВБ и участие банка в реализации в республике крупных инвестиционных проектов в области инфраструктуры, транспорта, энергетики.