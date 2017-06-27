Представлен новый регламент по распределению средств для развития сельского хозяйства

Новый Регламент по распределению средств Национального фонда по развитию сельского хозяйства и сельской местности рассчитан на пять лет. Он позволит фермерам более эффективно планировать свои инвестиции, - считает замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Васлиле Лука.

Как передает «ИНФОТАГ», он сказал в среду на семинаре, что подготовка Регламента затянулась, однако ставилась задача хорошо его подготовить, чтобы удовлетворить фермеров.



Замминистра сообщил, что Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) совместно с министерством начинают кампанию по информированию сельхозпроизводителей об особенностях Регламента.



Директор AIPA Николае Чубук отметил, что новый Регламент отличается от прежних документов. Он рассчитан на пять лет, а это является новшеством и позволяет отказаться от необходимости каждый год принимать новый документ.



«В Регламенте установлен минимум Фонда – 2% от поступлений в бюджет, что в этом году составляет порядка 700 млн. леев. Конечно, фермеры скажут, что отрасль нуждается в большем финансировании, но если поступления в бюджет будут расти, то и фонд увеличится», - сообщил он.



По его словам, рассчитывать на субсидии могут фермеры, у которых есть план развития хозяйства, оборудование или техника приобретена у поставщиков на легальной основе, нет долгов перед местным и национальным бюджетом. Субсидии доступны тем, кто является членом сельскохозяйственных ассоциаций и представит документы, доказывающие факт инвестиции.



«Мы ввели механизм контроля над реализацией инвестиций, чего не было в других Регламентах. Также предусмотрены субсидии на продвижение своего предприятия, в частности в СМИ и выставках. В Регламент введена новая позиция – системы по защите от ливней, града и заморозков, а при предоставлении субсидии за инвестицию в тракторы или другую технику будет брать в расчет площадь обрабатываемых полей», - отметил Чубук.



Доля субсидии составит 50% от инвестиции, для молодых фермеров и женщин - 65%, экологического сельского хозяйства – 70%, а для тех, кто закупал оборудование у отечественного производителя - 60%. При этом в Регламенте предусмотрено, что доля субсидии на восстановление инфраструктуры составляет только 30%.



Размер Фонда на этот год составляет 900 млн. леев, из которых 231 млн. леев предоставлено в рамках Европейской программы по содействию сельскому хозяйству и развитию сельской местности ENPARD Moldova.

Рассмотрением заявлений на получение субсидий ведает Агентство по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве (AIPA). Согласно регламенту, прием заявок на субсидирование завершается 31 октября. Процесс по предоставлению субсидии начинается через пять дней после того, как AIPA одобрит заявление.