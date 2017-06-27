Вице-примар Нистор Грозаву вернулся к работе

Сомнительный проект обустройства платных парковок в столице - это схема по отмыванию денег. В этом уверен вице-мэр Нистор Грозаву. Его накануне перевели из-под домашнего ареста под судебный контроль, и сегодня он вернулся к работе. Грозаву отрицает, что подписал контракт в своих интересах или по приказу, и настаивает, что необходимые разрешения для проекта завизировал мэр Киртоакэ.

Нистор Грозаву утверждает, что в декабре 2015 года поставил подпись под документом, который не читал. Ознакомился он с ним позже, тогда и понял: некоторые положения проекта по обустройству 30 тысяч парковок вызывают немало вопросов.

"Контракт, в принципе, неплохой, но если говорить об убытках в случае его расторжения, то.... К тому же, из документа исключили положение о том, что он вступает в силу только после одобрения муниципальным советом. Это схема. Хорошо или плохо она отлажена - уже другой вопрос", - сказал вице-мэр столицы Нистор Грозаву.

Грозаву отметил, что каждый документ, прилагавшийся к контракту, был завизирован мэром Дорином Киртоакэ.

"На оперативном заседании 23 июня 2014 года господин мэр распорядился, чтобы все градостроительные сертификаты, разрешения на строительство и другие документы выдавались только после его визирования", - отметил вице-мэр столицы Нистор Грозаву.

Вице-мэр подтвердил, что сотрудничает со следствием.

"Считаю, что мною воспользовались. Мои коллеги знают, как я работаю. Они сыграли на моем доверии", - заявил вице-мэр столицы.

Причастность Дорина Киртоакэ к схеме по отмыванию денег вице-мэр не подтвердил, но и не опроверг.

- Вы допускаете прямое участие мэра в этой схеме?

- Не хотелось бы в это верить, но не знаю... У людей немало слабостей, так что все возможно...

Нистор Грозаву согласен принять на себя исполнение обязанностей мэра.

"Проблем много. У меня сложилось впечатление, что за несколько недель моего отсутствия, мало что делалось. Но ситуацию можно исправить", - сказал Нистор Грозаву.

Нистора Грозаву задержали 25 апреля. Он фигурирует в деле о платных парковках. Вице-мэр провел 30 суток под домашним арестом, а накануне был освобожден под судебный контроль.

По этому же делу задержали мэра Кишинёва Дорина Киртоакэ. Его поместили под домашний арест.





