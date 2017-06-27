Комментируя решение Москвы, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "отношения двух стран за 25 лет еще не находились на таком краю пропасти, как сейчас". Он выразил надежду, что других ответных мер со стороны России не последует, признав, что это будет зависеть в первую очередь от Кишинева.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти дипломатов persona non grata. Как заявил премьер Павел Филип, такое решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом Додон осудил действия правительства.

В Москве подобный шаг назвали прямой провокацией отдельных сил Молдавии против курса президента и пообещали адекватно ответить на действия Кишинева.