Правительство назначило новых заместителей министров

Правительство приняло постановление о назначениях на должности в министерствах и агентствах, которые освободились после добровольного ухода госслужащих-либералов. Замминстра просвещения стала Лилия Поголша, окружающей среды - Ион Апостол, транспорта - Анатолий Усатый. Как отметил премьер, они будут занимать эти посты до начала реформы в кабмине.

"Поздравляю с назначением. Очень прошу всех новых замминистров, а также глав правительственных агентств как можно скорее приступить к работе. Как бы не развивались политические события, правительство должно быть функциональным и работать на благо граждан", - заявил Павел Филип.

Накануне президент Игорь Додон подписал указы об освобождении с постов вице-премьера Георге Бреги, министра окружающей среды Валериу Мунтяну, главы Минпросвета Корины Фусу и министра транспорта Юрия Киринчука. Эти должности останутся вакантными до появления новой органиграммы правительства.







