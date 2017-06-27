Документ призван поддержать инициативы по продвижению национальной самобытности, в том числе культурных и языковых ценностей нашей страны. Эта мера также улучшит связь между представителями диаспоры и органами власти, обеспечит их участие в разработке государственной политики.

В то же время соглашение поможет поддерживать эффективное сотрудничество в области миграции и национального развития, чтобы усилить позитивное влияние явления миграции за счет привлечения высококвалифицированных специалистов из диаспоры в социально-экономическое развитие страны, применяя приобретенные за рубежом знания этих людей.

На осуществление соглашения Международная организация по миграции выделит в виде гранта 200 тыс. долларов США.