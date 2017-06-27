Генсекретарь Совета Европы: Молдова должна учесть рекомендации Венецианской комиссии

Молдова должна будет учесть рекомендации Венецианской комиссии, чтобы власти приняли верное решение относительно смены избирательной системы. Об этом заявил генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, который посетил нашу страну с официальным двухдневным визитом.

"Если не учитывать рекомендации экспертов, напряжение в обществе возрастет еще больше. Я имею в виду отношения между властью и оппозицией. Всё что я могу сказать: будьте внимательны к советам Венецианской комиссии. Парламент должен обсудить эти рекомендации перед летними каникулами", - сказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Говорил Турбьёрн Ягланд и о Плане действий Совета Европы по Молдове, который разработали на ближайшие три года.

"Мы продолжим реализацию реформы судебной системы, а также внедрим закон о Генпрокуратуре. Молдове нужны более властные и независимые институты и мы готовы ей в этом помочь", - отметил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

В ходе своего визита Турбьёрн Ягланд встретился с представителями власти и гражданского общества. А в среду он провёл открытую лекцию в Государственном университете на тему: Вызовы и угрозы безопасности демократии.

Турбьёрн Ягланд является генеральным секретарём Совета Европы с 2009 года.





