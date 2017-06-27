ЕС выделит больше средств Молдове на реализацию реформ

Евросоюз увеличит финансовую помощь для Молдовы и стран Восточного партнерства. Таким образом Брюссель намерен помочь нашему государству реализовать необходимые для евроитеграции реформы.

Согласно представленному еврокомиссией проекту, общий бюджет на 2018 год для различных категорий кредитов увеличился почти на 207 миллионов евро и составил более миллиарда евро.

В то же время, главный переговорщик по Бюджету Евросоюза на 2018 год Зигфрид Мурешан призвал молдавские власти ускорить реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС.







