Внесены изменения в Трудовой кодекс Молдовы

Трудовые контракты будут заключать на определенный срок. Правительство утвердило накануне соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Меры направлены на предоставление предпринимателям большей свободы для улучшения инвестиционного климата компаний. Таким образом, в случае нарушения сотрудником условий трудового договора, работодатель сможет изменить контрактные положения.

В Трудовом кодексе появится отдельная статья о простое. Речь идёт о невозможности выполнения работы сотрудниками по каким-либо причинам. В этот период они будут получать пособие в размере не менее 65% основной заработной платы.

В то же время, сумма компенсаций не должна быть ниже средней минимальной зарплаты. В случае, если простой произойдёт по вине сотрудника, он останется без зарплаты и пособия.

Изменения коснутся и статьи о техническом простое. Его продолжительность не будет превышать четырёх месяцев в течение календарного года. А размер ежемесячных компенсаций составит 50% основного оклада.

Между тем, компенсации в связи с несвоевременной выплатой заработной платы увеличатся втрое. А размер выходного пособия при увольнении составит не менее шести средних ежемесячных зарплат работника.





