«В работе министерства иностранных дел все чаще появляются негативные тенденции, поэтому мы приняли решение выдвинуть проект резолюции об отставке министра, чтобы все-таки обсудить ситуацию в МИДе», - заявил депутат ПСРМ Владимир Цуркан.

Социалисты выразили недовольство тем, что МИД официально не сообщил президенту о выдворении российских дипломатов. Также они говорят, что у министерства до сих пор нет механизма взаимодействия с диаспорой и точных данных об уехавших за границу.

Спикер отметил, что дату рассмотрения инициативы об отставке главы МИДа назначит Постоянное бюро. До сих пор социалисты 12 раз добивались отставки кабмина Павла Филипа или отдельных министров. Но ни один из проектов не прошел.

Ранее премьер заявил, что пятерых российских дипломатов выслали из Молдовы по соображениям государственной безопасности. Глава кабина попросил не спекулировать этой темой, отметив, что Молдова стремится сохранить хорошие отношения с Россией.