Либеральная партия ушла в оппозицию

Либеральная партия официально объявила на заседании парламента о своем уходе в оппозицию. В политформировании объясняют это давлением, которое оказывают на нее Демпартия и Партия социалистов.

Расследование дел бывшего министра транспорта Юрия Киринчука и столичного мэра Дорина Киртоакэ либералы считают политическим.

"Обстановка в правящей коалиции радикально изменилась после того, как президентом стал пророссийский Игорь Додон. Далее последовали показательные задержания и аресты", - сказал депутат ЛП Роман Боцан.

В ответ социалисты заявили, что до сих пор либералы прикрывались правящей коалицией.

"Социалисты никогда не участвовали и не будут участвовать в шоу "ДОМ 2" между ЛП и ДПМ. Вы возглавляли самые коррумпированные министерства. Мы хорошо знаем, что генеральная прокуратура пять лет откладывала дела в отношении кишинёвской мэрии", - заявил депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

А председатель парламента Андриан Канду отверг существование политической договоренности между ДПМ и ПСРМ.

"Мы с Партией социалистов расходимся во взглядах. Между нами нет никакого партнерства или договоренности. Если речь идет о компромиссе по изменению избирательной системы, то его мы достигли в том числе благодаря нашим партнерам по развитию", - подчеркнул Андриан Канду.