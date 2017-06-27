Ренато Усатый платил людям за участие в его маршах протеста

Около ста человек удалось собрать мэру Бельц Ренато Усатому на протест, который, по мнению организатора, должен быть стать масштабными. Пресса уже написала, что марш с колокольчиками - это ответ Усатого на выдворение из Молдовы пятерых российских дипломатов.

Как сообщает publika.md, идею протеста Усатому подсказали в российском ФСБ. Несмотря на денежное вознаграждение, которое согласно аудио- и видео-записям предлагали потенциальным участникам марша, людей собрать так и не удалось.

Активисты Усатого привлечь людей на марш пытались при помощи денег. На сайте telegraph.md опубликованы записи, согласно которым координаторы политформирования "Наша партия" из Флорештского, Криулянского и Дубоссарского районов получали за каждого потенциального участника протеста от 50 до ста леев.

По данным полиции, на протест, организованный Усатым, пришли 120 человек. Многие из них понятия не имели, зачем собрались перед Академией наук.

Несколько манифестантов были в состоянии алкогольного опьянения.

Манифестанты блокировали часть проспекта Штефан чел Маре и несколько прилегающих к нему улиц.

Нынешний протест - уже третий, организованный Усатым за последние несколько недель. С каждым разом манифестантов становится все меньше, а активисты формирования "Наша партия" признают, что собирать людей становится труднее, так как многие разочаровались в их лидере, который сбежал в Москву.





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