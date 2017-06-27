По данным исследования, в 2016 каждый городской житель за месяц съедал в среднем 17 килограммов молочной продукции, что на три с половиной килограмма больше, чем сельский. И яиц горожане съедают больше - на две штуки. Мяса в рационе городских жителей тоже больше, с разницей в полкилограмма.

Несмотря на то, что в селах выращивают овощи и фрукты, все же в городе едят их больше примерно на 600 граммов. Картофелем питаются одинаково - в среднем по четыре килограмма в месяц.

В семьях с подростками больше уходит хлебобулочных изделий. В селах один человек съедает почти 10 килограммов в месяц. В городе - на два килограмма меньше.