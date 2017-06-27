Преступники похитили и шантажировали трех предпринимателей из Приднестровья

Правоохранителям Молдовы удалось задержать группу преступников, похитивших в феврале трех приднестровских предпринимателей с целью вымогательства.

Как передает Инфотаг, пятеро вооруженных злоумышленников в полицейской форме остановили у села Кетросу в Новоаненском районе автомобиль Range Rover, в котором находились бизнесмены. Предпринимателей скрутили, надели на них наручники, а на головы мешки и увезли в неизвестном направлении.



Далее похищенных доставили в частный дом под Кишиневом, где у них потребовали 100 тысяч долларов. Деньги были переданы через посредника и спрятаны на берегу Днестра вблизи Бендер, после чего пленников отпустили.



Один из преступников, ранее осужденный за заказное убийство, отсидел 12 лет и является активным членом группировки вора в законе Micu.



В ходе обыска в домах подозреваемых найдено 400 тысяч долларов, почти 9 тысяч евро, 44 тыс. российских рублей, патроны от автомата и пистолета. Преступникам грозит от 13 до 15 лет лишения свободы.