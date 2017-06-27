Молдавский премьер отправился с визитом в Белоруссию

Премьер-министр Павел Филип совершает рабочий визит в Минск.

Как передает Молдпрес, глава кабмина встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и со своим белорусским коллегой, премьер-министром Андреем Кобяковым. Обсуждения двух премьер-министров продолжатся на заседании делегаций в широком формате, а итоги встреч будут обнародованы в рамках пресс-конференции.

Программа визита премьер-министра также включает и участие в мероприятии по запуску Международной специализированной выставки «Belagro» и в церемонии открытия Дней молдавской культуры в Белоруссии.

Кроме того, в рамках официального визита Павил Филип посетит завод «Stadler Minsk», Парк ИТ, Национальную библиотеку и сельскохозяйственную компанию «Ozernițchii - Agro».

Завершится визит 7 июня.