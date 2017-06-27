Новый прогноз для молдавской экономики от Всемирного банка

Молдавская экономика зарегистрирует в этом году рост в 4% по сравнению с январским прогнозом в 2,8%. Об этом говорится в обнародованном докладе Всемирного банка, посвященном перспективам развития мировой экономики.

Согласно прогнозу, экономический рост РМ в 2018 году составит 3,7%, а в 2019 году - 3,5 %, передает Молдпрес.

«Стимулирующая налоговая политика, особенно государственные инвестиции и денежные переводы, будут и далее поддерживать экономический рост. Оживление притока иностранной валюты, восстановление финансового сектора и бизнес-среды будет способствовать увеличению инвестиций. С бюджетным дефицитом, прогнозируемым на уровне минус 3% ВВП в 2018 году, государственный долг увеличится в результате увеличения объема внешней помощи в 2017 и 2018 годах, а затем снизится - к концу 2019 года», - говорится в докладе.

В условиях низкого уровня сбережений, по мере укрепления темпов роста, дефицит текущего счета будет постепенно увеличиваться, хотя и находясь ниже среднего исторического уровня, говорят эксперты международного финансового учреждения. Они прогнозируют, что Национальный банк Молдовы (НБМ) сможет поддерживать уровень инфляции, близкий к целевому показателю в 5%. На фоне роста ВВП, заработной платы и стимулирующего налогового пространства ВБ ожидает снижения уровня бедности. Так, ВБ оценивает снижение уровня бедности, измеряемое к 2019 году, примерно на 5 процентных пунктов.

Ранее Международный валютный фонд также повысил прогнозы роста ВВП Республики Молдова в 2017 году с 3% до 4,5%, а на 2018 год - с 3,6% до 3,7%. В марте этого года Министерство экономики улучшило прогноз роста ВВП страны на 2017 год с 3% до 4,5% и сохранило прогноз в 3,5% на 2018 год.