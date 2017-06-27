Молдове предоставят грант на борьбу с африканской чумой свиней

Европейская комиссия предоставит Молдове грант в 150 тыс. евро на борьбу с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом было объявлено в ходе 85-й генеральной сессии Всемирной организации по охране здоровья, которая прошла накануне в Париже при участии делегаций из 126 стран.

Как сообщили Инфотаг в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA), финансирование будет направлено на закупку лабораторных расходных материалов, дезинфицирующих средств и двух мобильных устройств для дезинфекции.



Соглашение о финансировании между Европейской комиссией и ANSA подписано с учетом эффективного и оперативного осуществления мер, предпринятых молдавскими властями в очагах вспышек АЧС.



В мероприятии со стороны Молдовы принял участие замдиректора ANSA Всеволод Стамати, который проинформировал на форуме о мерах по борьбе с АЧС, предпринятых в Единецком и Сорокском районе.



Директор департамента Европейской комиссии по здоровью и правам потребителей Бернард ван Готем сообщил, что предстоящая в сентябре региональная конференция по борьбе с АЧС пройдет в Молдове при участии делегаций из 53 стран Европы и Азии.