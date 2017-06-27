Спикер Андриан Канду отправился в Швейцарию

Председатель парламента совершает официальный визит в Швейцарию. Андриана Канду сопровождают депутаты Сергей Сырбу и Артур Решетников.

Как сообщает Молдпрес, среди тем, которые будут рассмотрены на Федеральном Собрании, отмечены: развитие проектов двустороннего сотрудничества в области безопасности, экономики и права. Темы обсуждения будут сосредоточены на реформах, инициированных молдавскими властями, в том числе на реформу правительства, а также на вопросы безопасности в контексте региональных условий и статуса нейтралитета.

Парламентская делегация встретится в Берне с президентом Национального совета Швейцарии Юргом Шталем и президентом Совета кантонов Швейцарии Ивом Бишофбергером. В программу включена также встреча с директором Агентства по развитию и сотрудничеству, послом Мануэлем Сагером и главой Федерального ведомства полиции Николеттой делла Валле.

Федеральное Собрание (парламент) Швейцарской Конфедерация состоит из двух палат: Национальный совет, с 200 членами и Совета кантонов, в состав которого входят 46 членов, представляющих кантоны Швейцарии. Федеральное собрание сформировано из групп или политических фракций, в том числе членов одной и той же партии или партий, которые имеют аналогичные политические платформы.