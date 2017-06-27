Об этом заявил пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь. Он отметил, что преимущества Соглашения об ассоциации с ЕС уже ощутимы, как и поддержка внешних партнеров.

"Это очевидный факт, президент Молдовы использует любой, по его мнению, удобный случай, чтобы высказаться против внешней политики страны", - цитирует пресс-секретаря ДПМ publika.md.

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Игорь Додон раскритиковал подписание Соглашения об ассоциации и заявил, что действия молдавского кабмина носят антироссийский характер.

В апреле текущего года молдавский президент подписал документ, согласно которому нашей стране предоставили статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Председатель парламента Андриан Канду заявил, что документ не будет иметь юридических последствий.