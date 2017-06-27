В Минске прошла встреча Павла Филипа и Александра Лукашенко

Премьер-министр Павел Филип встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время визита в Минск. Стороны обсудили результаты сотрудничества между двумя странами в течение 25 лет дипломатических отношений, а также возможности запуска новых совместных проектов.

Как передает Молдпрес, премьер Павел Филип отметил конструктивный диалог между государствами и поблагодарил белорусских властей за открытость в процессе активизации двустороннего отношения.

«Мы ценим хорошие отношения, сложившиеся между нашими странами, и хотим сохранить их и впредь, их устойчивый и продуктивный характер», - заявил Павел Филип.

Также Павел Филип заявил, что Молдова выступает за максимальное освоение торгово-экономического потенциала между двумя странами.

«Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с белорусскими партнерами в области промышленного производства. Зона свободной торговли между Республикой Молдова и Европейским союзом открывает новые возможности для развития бизнеса, в частности, для увеличения числа совместных предприятий. Мы запустили ряд внутренних реформ, чтобы облегчить работу предпринимателей, и хотим создать привлекательные условия для иностранных инвесторов, в том числе из Беларуси», - добавил премьер-министр.

В свою очередь, белорусский президент подчеркнул, что отношения с Молдовой очень важны для его страны, благодаря общей истории и преимуществам для граждан обеих стран. Вместе с тем, Александр Лукашенко отметил, что белорусские власти выступают за активизацию двустороннего партнерства и использования в полной мере возможностей, представленных двусторонними и многосторонними соглашениями, частью которых являются Молдова и Белоруссия.

«Молдова может рассчитывать на дальнейшую поддержку Белоруссии, которая является надежным и открытым партнером для сотрудничества», - заявил Лукашенко

Чиновники также обменялись мнениями по поводу значимости работы совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, двустороннего партнерства в области транспорта, строительства, сельского хозяйства и культуры.