Совет по конкуренции в 2016 году оштрафовал компании на 19 млн леев

В 2016 году Совет по конкуренции наложил штрафы на сумму в 19 млн. леев. Из них в государственный бюджет пока взыскано только пять миллионов. Об этом сообщила председатель Совета Виорика Кэраре, которая представила во вторник Отчет о деятельности совета за 2016 год.

Как передает Инфотаг, Совет по конкуренции планирует в нынешнем году внедрить новую Национальную программу в области конкуренции и государственной помощи, утвержденную недавно правительством, усилить продвижение культуры конкуренции в обществе, определить незаконное предоставление государственной помощи и ее неправильное использование, проводить специальные исследования о различных сегментах рынка, реализовать положения Соглашения об ассоциации, подписанного с ЕС в области конкуренции и государственной помощи.

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