Премьеры Молдовы и Белоруссии наметили новые перспективы сотрудничества

Премьер-министр Павел Филип провел вчера в Минске встречу со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Стороны наметили основные цели сотрудничества на ближайшее время.

Как передает Молдпрес, по завершении встречи премьеры двух стран провели совместный брифинг. Павел Филип отметил динамичный характер молдавско-белорусских отношений. Молдавский премьер заявил, что партнерство между двумя государствами основывается на прозрачности и предсказуемости, и это помогает определить новые перспективы сотрудничества по сегментам, представляющим взаимный интерес.

«Нынешний визит дал нам возможность обменяться мнениями о достижении сообща поставленных целей. Благодаря открытому и конструктивному диалогу с руководством страны нам удалось определить новые точки роста и договориться о расширении существующих отношений по всему спектру молдавско-белорусского сотрудничества», - сказал Павел Филип.

Премьер РМ уточнил, что в ходе диалога особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям, был подчеркнут существующий потенциал и предложены к выполнению действия для его максимального освоения. В этом контексте была подчеркнута значимость работы молдавско-белорусской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой прошло вчера, и которая представляет собой качественный инструмент по мониторингу достижения сообща установленных целей.

Премьер-министр Павел Филипп выразил заинтересованность Молдовы в перенятии белорусского опыта в агропромышленной сфере, а также в продолжении сотрудничества по расширению совместно производимого ассортимента сельхозтехники.

В свою очередь, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков подтвердил открытость своей страны в плане оказания необходимой поддержки молдавской стороне и подчеркнул, что создание молдавско-белорусских межотраслевых групп придало новый импульс двусторонним отношениям между государствами. Он также приветствовал участие белорусских компаний в развитии дорожной инфраструктуры Республики Молдова и отметил развитие сотрудничества в том, что касается сборки в Кишиневе белорусских тракторов, троллейбусов и автобусов.

Также вчера было подписано несколько соглашений о двустороннем сотрудничестве в области экономики, регионального развития, науки и культуры.