Глава МИДЕИ посетит Швецию

Министр иностранных дел Андрей Галбур будет находиться 7-8 июня с рабочим визитом в Швеции. Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Молдовой и Швецией.

В Стокгольме министр иностранных дел Молдовы встретится с председателем парламента Швеции (Риксдага) Урбаном Алином и с государственным секретарем по вопросам правосудия и миграции Ларсом Вестбраттом, передает Молдпрес.

Официальные лица обсудят актуальные вопросы повестки дня двусторонних молдавско-шведских отношений, возможности углубления политического диалога, пути поддержки «Восточного партнерства» и ход выполнения реформ в Республике Молдова.

Андрей Галбур также проведет дискуссии в Шведском агентстве по международному сотрудничеству и развитию - на тему помощи, оказываемой Швецией в процессе политической ассоциации и экономической интеграции Республики Молдова с ЕС.