По данным Нацбюро статистики, в первые три месяца нынешнего года зарплату в конвертах получали примерно 5% трудоустроенных граждан. В 2016-ом этот показатель составлял почти 7%. Зачастую без трудового договора работают мужчины. А чаще всего зарплату в конвертах выдают работникам сельскохозяйственной и торговой отраслей. В то же время, 80% нарушений в сфере труда связаны именно с нелегальным трудоустройством.

"У этого явления есть последствия - неуплата взносов в Национальную кассу соцстрахования, в компанию медстрахования, а также неуплата налогов, а затем и отсутствие пенсий. Этот феномен напрямую связан с теневой экономикой", - сказал замдиректора Госинспекции труда Игорь Чилоч.

Решением проблемы занялась рабочая группа, созданная при правительстве. До конца года эксперты должны разработать предложения по борьбе с нелегальным трудоустройством.

"Поправки, внесённые в Трудовой кодекс, сделали своё дело. Теперь легче и работникам, и работодателям. Предусмотрены также некоторые изменения, касающиеся налогов. Правительство изучило проблему незаконного трудоустройства и провело пенсионную реформу", - отметил глава рабочей группы при правительстве Владислав Каминский.

За нелегальное трудоустройство работодателю грозит до 15 тысяч леев штрафа.