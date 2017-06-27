Государственная налоговая служба перейдет в подчинение Минфина

Государственная налоговая служба перейдет в подчинение Министерства финансов. Постановление об организации и функционировании учреждения завтра будет опубликовано в «Официальном мониторе Республики Молдова».

Как передает Молдпрес, ГНС будет создана путем реорганизации Главной государственной налоговой инспекции и поглощения 35 территориальных налоговых инспекций. Директор ГНС будет назначаться на пятилетний срок министром финансов и может быть уволен до истечения этого срока в случаях, предусмотренных законом в отношении государственных служащих. Если будет назначен другой министр финансов, директор ГНС поменяется не позднее, чем через шесть месяцев. У директора будет четыре заместителя, каждый из которых будет отвечать за определенные области.

Согласно документу, в рамках ГНС будет создан Исполнительный совет, который будет анализировать и решать вопросы налогового администрирования. Совет будет представлять собой принимающий решения коллегиальный орган, который будет рассматривать наиболее актуальные вопросы ГНС и находить необходимые решения.

Предусматривается, что основными функциями ГНС станут: разработка стратегий и организация системы управления в области налогового администрирования, администрирование налогов, сборов и других поступлений в государственный бюджет, оказание услуг налогоплательщикам, налоговый контроль, установление правонарушений, принудительное взимание недоимок и других неуплаченных вовремя платежей, рассмотрение апелляций, выпуск нормативных актов, регулирующих применение налогового законодательства, международное сотрудничество в области налогового администрирования.

В документе также указывается, что ГНС будет устанавливать и правонарушения, касающиеся незаконного осуществления финансовой деятельности, уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, преднамеренной и фиктивной несостоятельности.

Новая структура будет насчитывать около 1900 сотрудников.